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Происшествия4 октября 2022 12:55

В Ярославле машину раскурочило от удара об дерево

Авария, в которой водитель чудом выжил, произошла на улице Автозаводской
Полина Вачнадзе
В Ярославле машина врезалась в дерево. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле машина врезалась в дерево. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Около полудня 4 октября на улице Автозаводской произошло ДТП. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением машины и врезался в дерево. Автомобиль практически «обмотал» дерево, в которое влетел.

Удар пришелся на сторону водителя. Выжил он каким-то чудом.

- В результате ДТП водитель доставлен в медучреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. В каком он находится состоянии, не уточняется.

Обстоятельства аварии устанавливаются.