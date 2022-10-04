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Общество4 октября 2022 12:17

В мэрии рассказали, какие работы осталось доделать на Октябрьском мосту в Ярославле

Строительные работы полностью завершены
Полина Вачнадзе
Строительные и ремонтные работы на Октябрьском мосту в Ярославле завершены

Строительные и ремонтные работы на Октябрьском мосту в Ярославле завершены

Фото: Полина Вачнадзе

На общегородском совещании в мэрии Ярославля, которое прошло сегодня, 4 октября, рассказали, какие работы осталось завершить на Октябрьском мосту.

- Остались работы, связанные с навигационной системой и установкой датчиков по мониторингу сооружения. Ожидаем поставку оборудования, - уточнил директор ДГХ Ярослав Овчаров.

Ремонт же, по его словам, выполнен на 100%. На мосту заменили асфальт, привели в нормативное состояние температурные швы, установили шумозащитные экраны и барьерные ограждения, отремонтировали тротуары.