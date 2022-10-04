Ярославской области выделят 395 миллионов рублей на рекультивацию полигона в Переславле

На площади в шесть гектаров хранятся коммунальные и промышленные отходы 4 и 5 классов опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ярославской области из федерального бюджета на рекультивацию мусорного полигона в Переславле выделено 395 миллионов рублей. Еще 146 миллионов пойдут на проект из региональной казны.

Работы, по словам губернатора Михаила Евраева, начнутся уже в этом году и закончатся в 2023-м. На полигоне сначала создадут изолирующий слой, после чего будет выполнен биологический этап рекультивации – посев газонной травы, высадка деревьев и кустарников.

Полигон в Переславле был создан в 1957 году, закрыли его в 2017-м. На площади в шесть гектаров хранятся коммунальные и промышленные отходы 4 и 5 классов опасности, общий объем которых – свыше 390 тысяч кубометров.

На протяжении нескольких лет переславцы жалуют на опасное соседство и настаивают на рекультивации полигона. Люди из близлежащих деревень страдают от неприятного запаха, периодически возникающих пожаров и задымлений.