В Ярославской области запущен чат-бот «Помощник Объясняем.рф»

На портале «Объясняем.рф» начал работать чат-бот «Помощник Объясняем.рф»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На портале «Объясняем.рф» начал работать чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел, посвященный частичной мобилизации.
Задавать свои вопросы можно в Telegram, Viber и ВКонтакте. Сообщения передадут в Министерство обороны России, а ответы на них добавят на ресурс.
Сервис предоставляет информацию, в том числе о порядке вручения и получения повесток, о законных основаниях, которые будут учитываться в военных комиссариатах, для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации, а также о перечне категорий здоровья, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации.
В Ярославской области вопросы и жалобы на ошибочную мобилизацию принимают по номеру 122 или в чат-боте. Также можно обратиться за консультацией в региональное отделение ОНФ или к Уполномоченному по правам человека в регионе.
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Обращения поступают в региональный ОНФ (подробнее)