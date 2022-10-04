В Рыбинске задержали курьера из Смоленской области, который вез наркотики в Беларусь

В Ярославской области задержали наркокурьера из Смоленского региона Фото: Иван ВИСЛОВ

22-летний житель Смоленской области обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Молодого человека задержали в июле в Рыбинском районе. Он вез крупную партию наркотиков.

- При обыске в арендованной машине обнаружены 8 пакетов с наркотическим веществом, содержащим в своем составе мефедрон, общей массой более 3,5 килограммов, то есть в особо крупном размере, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Было установлено, что наркотики курьер вез в Беларусь. Там он должен был оборудовать тайники и продать товар наркопотребителям.

Своих «работодателей» молодой человек не знал – общался с ними только в мессенджере, соблюдая строгую конспирацию. Всю переписку он должен был удалять сразу же после прочтения.

Свою вину задержанный отрицать не стал. В ближайшее время дело передадут в суд.