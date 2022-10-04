В Ярославле пройдет благотворительная книжная ярмарка

16 октября в Ярославле состоится благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных» Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 октября в Ярославле состоится благотворительная книжная ярмарка «Читай в поддержку животных». По традиции она пройдет на первом этаже ТЦ «Фреш» (проспект Фрунзе,38). Покупателей ждут с 12:00 до 18:00. Стоимость большей части книг – 30 рублей.

На ярмарке можно купить детские и советские издания, русскую и зарубежную классику, детективы и фантастику, романы и книги школьной программы. На выбор – несколько тысяч книг.

Кроме того, организаторы с радостью примут в подарок корм – сухой «Пурина Ван для стерилизованных кошек».

- Напоминаем суть проекта: мы принимаем от горожан книги и продаем их по минимальной стоимости, чтобы вовлечь в чтение большее количество людей и дать книгам вторую жизнь, а все вырученные средства будут отправлены в поддержку бездомных животных, - рассказывают организаторы.

Сбор изданий пройдет 9 октября на первом этаже ТРЦ «Фреш» с 14:00 до 18:00, стол для приема будет стоять у эскалатора.