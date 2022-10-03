Ярославца подозревают в совершении 15 дачных краж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Ярославского района обратился 57-летний местный житель. Он сообщил, что из его пристройки на дачном участке похитили комплект электроинструментов на 17 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в преступлении. Им оказался неработающий 32-летний ярославец, который признался в содеянном. А также пояснил, что крал вещи из заброшенных домов и продавал их.

Выяснилось, что он причастен еще к 15 подобным кражам. Общий ущерб – более 170 тысяч рублей.

- По всем фактам полицией по Ярославскому району возбуждены уголовные дела по статье «Кража». По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.