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Общество3 октября 2022 13:20

В Ярославле больше недели ищут пропавшего 17-летнего подростка

Молодой человек ушел из дома 23 сентября
Анастасия ГОЛУБЕВА

В Заволжском районе Ярославля 23 сентября 17-летний Степан ушел из дома и пропал. Спустя 10 дней его местонахождение все еще не установлено, родные не знают, где может находиться подросток.

Приметы Степана: на виде 17-18 лет, рост 171 сантиметр, худощавое телосложение, русые волосы заплетены в дреды.

Пропавший был одет в зеленую куртку с белыми рукавами, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам 02, 102, 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.