Главного бухгалтера ярославской строительной фирмы осудили за крупное мошенничество

В Ярославле за мошенничество осуждена бывший главный бухгалтер одной из местных строительных компаний Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле за мошенничество осуждена бывший главный бухгалтер одной из местных строительных компаний. Следствием и судом было доказано, что она обманула фирму, в которой работала, на 12,7 миллионов рублей.

Свои махинации женщина проворачивала на протяжении двух лет – с 2015-го по 2017 годы. Имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, ярославна делала липовые банковские поручения и перечисляла на счета подконтрольных ей организаций деньги за якобы выполненные работы.

- Незаконная деятельность обвиняемой была выявлена в ходе аудиторской проверки, проведенной после ее увольнения, - рассказали в пресс-службе Ярославской областного суда.

Ранее женщина уже была судима за аналогичные преступления. В апреле 2019 года ее приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

- 20 сентября 2022 года обвиняемая была признана виновной в мошенничестве и окончательно, с учетом наказания по предыдущему приговору, ей было назначено 2 года 10 месяцев лишения свободы. В срок зачтено наказание, отбытое по предыдущему приговору. Поэтому постановлено считать осужденную полностью отбывшей назначенный срок, - уточнили в суде.

Обманутому работодателю экс-бухгалтер должна вернуть все, что нажила нечестным трудом. Часть денег женщина уже перечислила, осталось отдать 10,2 миллиона.