В Ярославле упавшее дерево придавило три машины

Дерево упало на три машины, припаркованные во дворе. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Утро 3 октября не задалось сразу у трех водителей: на их машины рухнуло трухлявое дерево. ЧП произошло во дворе дома №21 на улице Угличской.

- На месте был участковый. Ждем представителей управляющей компании, - сообщают ярославцы.

Судя по всему, старое дерево не устояло перед порывами ветра, о котором предупреждало региональное МЧС. Непогода еще задержится в Ярославле, поэтому автовладельцам следует тщательнее выбирать места для парковки своих машин и не оставлять их вблизи деревьев. Даже если кажется, что они крепкие на вид.