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Общество3 октября 2022 11:06

Студенты ярославского технического университета перешли на «дистант»

В таком формате они будут учиться до 17 октября
Полина Вачнадзе
Студенты ЯГТУ перешли на "дистант". ФОТО: страница ЯГТУ ВКонтакте

Студенты ЯГТУ перешли на "дистант". ФОТО: страница ЯГТУ ВКонтакте

С 1 октября студентов Ярославского государственного технического университета перевели на дистанционный режим обучения. В таком формате вуз будет работать до 17 октября.

- Это необходимо для обеспечения социально-эпидемиологического благополучия сотрудников и обучающихся, - сообщили в администрации университета. – На качестве учебного процесса «дистант» не скажется: лекции будут проводиться в удаленном формате, а к лабораторным работам студенты приступят, когда начнется очное обучение.

Пока студенты находятся на «удаленке», администрация вуза планирует завершить масштабный ремонт университетских общежитий. Сейчас там меняют всю сантехнику, трубы, канализационные системы и батареи. Рабочим удобнее это делать, когда в общежитиях никто не проживает.