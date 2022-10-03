Студенты ярославского технического университета перешли на «дистант»

Студенты ЯГТУ перешли на "дистант". ФОТО: страница ЯГТУ ВКонтакте

С 1 октября студентов Ярославского государственного технического университета перевели на дистанционный режим обучения. В таком формате вуз будет работать до 17 октября.

- Это необходимо для обеспечения социально-эпидемиологического благополучия сотрудников и обучающихся, - сообщили в администрации университета. – На качестве учебного процесса «дистант» не скажется: лекции будут проводиться в удаленном формате, а к лабораторным работам студенты приступят, когда начнется очное обучение.

Пока студенты находятся на «удаленке», администрация вуза планирует завершить масштабный ремонт университетских общежитий. Сейчас там меняют всю сантехнику, трубы, канализационные системы и батареи. Рабочим удобнее это делать, когда в общежитиях никто не проживает.