У ребенка обезображено лицо: в Ярославле будут судить водителя, спровоцировавшего ДТП

В Ярославле будут судить водителя, который в новогодние праздники пьяный сел за руль и врезался в три автомобиля Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле будут судить водителя, который в новогодние праздники пьяный сел за руль и врезался в три автомобиля. В одной из машин находился маленький мальчик – в аварии он пострадал больше остальных, теперь его лицо обезображено.

ДТП произошло 3 января этого года на спуске с Октябрьского моста. Пьяный водитель «Мицубиши» выехал на встречную полосу и там столкнулся с «Сузуки», «Тойотой» и «Шкодой». Травмы получили ребенок 2020 года рождения, который ехал на заднем сиденье «Тойоты», а также пассажирка этой же машины. Водителю «Шкоды» был причинен легки вред здоровью.

- В ходе предварительного расследования водитель «Мицубиши» свою вину признал, добровольно возместил причиненный вред, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.