Директор департамента строительства Ярославской области покидает свой пост

Виктор Жучков уходит с поста директора департамента строительства Ярославской области. ФОТО: страница Виктора Жучкова ВКонтакте

Директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков покидает свой пост. Об этом чиновник сообщил у себя на странице ВКонтакте.

- Сегодня настало время двигаться дальше. 5 октября у меня заканчивается контракт с правительством и я принял решение его не продлевать. Получил интересное предложение на федеральном уровне, буду заниматься международными государственными проектами, из строительной отрасли не ухожу, продолжу применять профессиональные знания для оптимизации градостроительных процессов и решения новых инновационных задач, - написал Виктор Жучков.

Чиновнику предстоит переезд в Москву, где его уже ждет семья.

В строительном комплексе Ярославской области Виктор Жучков проработал с 2004 года, с 2018-го является директором департамента строительства. Кто теперь займет эту должность, пока не известно.