Ярославцев предупредили о сильном дожде и ветре 3 октября

3 октября в Ярославской области ожидается сильный дождь и ссыльный ветер Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области в понедельник, 3 октября, ожидается сильный дождь и ссыльный ветер. Порывы ветра, по данным регионального МЧС, будут достигать 12-17 метров в секунду.

Из-за непогоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: затруднения в работе транспорта, увеличение числа аварий, повреждения ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций и крыш.

Октябрь в этом году, по прогнозу синоптиков, обещает быть теплым, но дождливым. Осадков за весь месяц выпадет в два раза больше нормы.