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Общество3 октября 2022 7:39

Ярославцев предупредили о сильном дожде и ветре 3 октября

Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду
Полина Вачнадзе
3 октября в Ярославской области ожидается сильный дождь и ссыльный ветер

3 октября в Ярославской области ожидается сильный дождь и ссыльный ветер

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области в понедельник, 3 октября, ожидается сильный дождь и ссыльный ветер. Порывы ветра, по данным регионального МЧС, будут достигать 12-17 метров в секунду.

Из-за непогоды возможно возникновение чрезвычайных ситуаций: затруднения в работе транспорта, увеличение числа аварий, повреждения ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций и крыш.

Октябрь в этом году, по прогнозу синоптиков, обещает быть теплым, но дождливым. Осадков за весь месяц выпадет в два раза больше нормы.