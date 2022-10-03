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Общество3 октября 2022 7:22

Теплый и дождливый: синоптики рассказали, каким будет октябрь в Ярославской области

Осадков выпадет почти в два раза больше нормы
Полина Вачнадзе
В Ярославле 3 октября весь день будет лить дождь

В Ярославле 3 октября весь день будет лить дождь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Центра «Фобос» рассказали, какой будет середина осени в Ярославской области. Ярославцев ждет дождливый октябрь – осадков выпадет в 1,5-1,7 раза больше нормы.

- Первая декада ожидается наиболее теплой и самой сырой: температура выше нормы на 3-5 градусов, осадков в два раза больше нормы. А вторая декада наоборот обещает быть холодной – на 1-2 ниже нормы. В третьей декаде и температура воздуха будет чуть выше нормы и осадков выпадет немногим больше обычного, - рассказали синоптики.

Сегодня, 3 октября, погода ярославцев не порадует. Ожидается сильный дождь и не менее сильный ветер. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.