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Здоровье3 октября 2022 6:23

Губернатор Ярославской области вылечился от коронавируса

Михаил Евраев вернулся с «дистанционки»
Полина Вачнадзе
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вылечился от коронавируса

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вылечился от коронавируса

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вылечился от коронавируса. О своем выздоровлении глава региона сообщил в Telegrm-канале.

- Контрольный тест на коронавирус пришел отрицательный! Возвращаюсь к полноценному режиму работы – с публичными мероприятиями и живым общением. Эта неделя будет насышенной, написал губернатор.

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