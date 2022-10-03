Губернатор Ярославской области вылечился от коронавируса

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вылечился от коронавируса
Фото: Правительство Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев вылечился от коронавируса. О своем выздоровлении глава региона сообщил в Telegrm-канале.
- Контрольный тест на коронавирус пришел отрицательный! Возвращаюсь к полноценному режиму работы – с публичными мероприятиями и живым общением. Эта неделя будет насышенной, написал губернатор.
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