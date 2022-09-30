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Общество30 сентября 2022 15:02

Из Ярославля в Санкт-Петербург возобновляются прямые авиарейсы

Билеты на самолет уже можно купить
Анастасия ГОЛУБЕВА
Из Ярославля в Санкт-Петербург возобновляются прямые авиарейсы

Из Ярославля в Санкт-Петербург возобновляются прямые авиарейсы

Фото: Александр ГЛУЗ

С 8 октября возобновляются прямые авиарейсы по маршруту Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург. Все желающие уже могут купить билеты. До Северной столицы пассажиры самолета долетят за полтора часа.

- Теперь на направлении будет работать авиакомпания Nordwind airlines. Вылеты в Санкт-Петербург будут осуществляться по понедельникам в 20:55 и по субботам в 12:35 на Embraer190 на 110 кресел, - сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.