Из Ярославля в Санкт-Петербург возобновляются прямые авиарейсы Фото: Александр ГЛУЗ

С 8 октября возобновляются прямые авиарейсы по маршруту Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург. Все желающие уже могут купить билеты. До Северной столицы пассажиры самолета долетят за полтора часа.

- Теперь на направлении будет работать авиакомпания Nordwind airlines. Вылеты в Санкт-Петербург будут осуществляться по понедельникам в 20:55 и по субботам в 12:35 на Embraer190 на 110 кресел, - сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.