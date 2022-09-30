В Дзержинском и Красноперекопском районах Ярославля перенесут остановки общественного транспорта

В Дзержинском районе Ярославля из-за капитального ремонта на участке Ленинградского проспекта перенесут остановки. Фото: Администрация Рыбинска

В Дзержинском районе Ярославля из-за капитального ремонта на участке Ленинградского проспекта перенесут остановки.

С 8 октября и до окончания всех работ, остановки общественного транспорта «15 МКР», «Школа № 56» и «14 МКР» для посадки и высадки пассажиров будут смещены в непосредственной близости от тех мест, где они расположены сейчас.

В Красноперекопском районе города переносят остановку «Комсомольская площадь» (по направлению движения к центру города) в район дома № 23 по улице Носкова.

В мэрии города рассказали, как с 7 октября будут организованы посадка и высадка людей:

— на остановке «Комсомольская площадь» (в районе дома № 23 по улице Носкова) автобусами по маршрутам №№ 7 «Улица Гудованцева – 15 МКР», 19 «Химзавод «Луч» - улица Гудованцева», 19К «Улица Гудованцева – Красная площадь», 57 «Фабрика «Красный Перевал» – улица Гудованцева», 65 «ЯЗХМ – улица 8 Марта», 85 «Поселок Ивняки – Машприбор»;

— на остановке «Комсомольская площадь» (на улице Стачек) только автобусами по маршруту № 17 «ЯШЗ – поселок Ивняки».