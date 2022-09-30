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Общество30 сентября 2022 12:43

Ярославские призывники оспаривают в судах решения военкоматов о призыве

В суды Ярославской области поступили три иска
Полина Вачнадзе
Жители Ярославской области в судах оспаривают решения военкоматов о призыве на службу

Жители Ярославской области в судах оспаривают решения военкоматов о призыве на службу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое призывников из Ярославской области в судах оспаривают решения военных комиссариатов.

Вчера, 29 сентября, иск от местного жителя поступил в Рыбинский городской суд.

- Мужчина требует признать незаконным решение военного комиссара Рыбинска и Рыбинского района о призыве на военную службу и решение военно-врачебной комиссии о признании годным к несению военной службы. Также истец просит применить меры предварительной защиты и приостановить решения призывной комиссии, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Судебное заседание пройдет 14 октября.

Оспаривают действия комиссариатов и двое жителей Ярославля – призывник из Фрунзенского и из Ленинского районов. Иски поданы в суды, но пока еще не приняты в производство.