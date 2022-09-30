В Ярославской области расширили список льготников на догазификацию

В Ярославской области расширили список тех, кто может получить компенсацию за проведение газа к дому Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославской области расширили список тех, кто может получить компенсацию за проведение газа к дому. К уже существующему перечню добавились еще 11 категорий ярославцев.

Получить компенсацию могут инвалиды III группы, ветераны боевых действий, семьи погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, приемные семьи, реабилитированные лица, инвалиды после военной травмы, Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, граждане, имеющие право на дополнительную социальную поддержку, пенсионеры – женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет.

По данным правительства Ярославской области, число льготников приблизилось к 3 тысячам человек. Из бюджета региона на догазификацию домов ярославцев, вошедших в расширенный перечень, будет выделено 36 миллионов рублей.