Догазификация выполняется во всех газифицированных районах Ярославской области

В Рыбинске уже подано 50 заявок на догазификацию. ФОТО предоставлено «Газпром газораспределение Ярославль»

В деревне Сарафоново в Ярославском районе начали строить распределительный газопровод общей длиной два километра. От жителей деревни приняли свыше 20 заявок на догазификацию. Также проводятся работы в деревнях Ракино, Сергеево, Черелисино, Мостец.

В городе Рыбинске ведется строительство газопроводов-вводов общей длиной 5,3 километра. Уже подано 50 заявок на догазификацию.

В поселке Волга Некоузского района строят газопровод протяженностью семь километров для проведения работ по догазификации. 58 заявок подано.

- Работы по догазификации ведутся во всех газифицированных районах Ярославской области в соответствии с утвержденными планами-графиками. В общей сложности в регионе приняли свыше 5,8 тысячи заявок на догазификацию. Заключили свыше 5,4 тысячи договоров, более 50% из которых выполнены. Газовые сети построены до границ земельных участков, - сообщил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ярославль», ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей Базин.