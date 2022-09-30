Ярославские полицейские задержали московского курьера, действовавшего по указке телефонных мошенников

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Полина Вачнадзе

У 62-летней жительницы Ярославля мошенники выманили 200 тысяч рублей. Только передав курьеру деньги, женщина сообразила, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ярославские оперативники установили подозреваемого – 26-летнего жителя Московской области. Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершению преступления.

- Он пояснил, что решил стать курьером, чтобы заработать. Адрес, по которому нужно было забрать наличность, ему сообщили в мессенджере. Полученные денежные средства перевел на указанные ему счета, часть денег оставил себе за исполненную работу, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый находится под стражей.