Ярославские полицейские задержали московского курьера, действовавшего по указке телефонных мошенников

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Фото: Полина Вачнадзе
У 62-летней жительницы Ярославля мошенники выманили 200 тысяч рублей. Только передав курьеру деньги, женщина сообразила, что ее обманули и обратилась в полицию.
Ярославские оперативники установили подозреваемого – 26-летнего жителя Московской области. Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершению преступления.
- Он пояснил, что решил стать курьером, чтобы заработать. Адрес, по которому нужно было забрать наличность, ему сообщили в мессенджере. Полученные денежные средства перевел на указанные ему счета, часть денег оставил себе за исполненную работу, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый находится под стражей.