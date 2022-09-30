В Ярославле пройдет митинг-концерт в поддержку прошедших референдумов

В Ярославле ограничили проезд по Которосльной набережной Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 30 сентября, пройдет митинг-концерт в поддержку прошедших референдумов. Таким образом ярославцы решили поддержать жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей, большая часть которых проголосовала за вхождение территорий в состав России.

Митинг начнется в 15:00 у часовни Казанской Божией Матери.

Для безопасности его участников часть Которосльной набережной закрыли для проезда машин. До 19:00 здесь также запрещена остановка и стоянка автомобилей.

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