В Рыбинском районе на земельном участке сельскохозяйственного назначения выявлена свалка ТКО

В сентябре 2022 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с правообладателем в районе д. Сельцо Рыбинского района Ярославской области.

При проведении выездного обследования на земельном участке сельскохозяйственного назначения выявлена свалка ТКО общей площадью более 100 кв.м. Земельный участок принадлежит на праве собственности ЗАО «8 Марта». Выявленная свалка не связана с деятельностью предприятия, предположительно, образована жителями близлежащих населенных пунктов.

Законодательством установлено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите земель от заболачивания, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия, защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

В целях недопущения дальнейшего захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления в адрес ЗАО «8 Марта» направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме того, информация об образовании стихийной свалки направлена в администрацию Рыбинского муниципального района Ярославской области для рассмотрения вопроса организации и сбора мусора на территории близлежащих населенных пунктов.