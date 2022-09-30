Поздравляю с Международным днем пожилых людей

Эльхан Мардалиев. ФОТО: Ярославский областной комитет КПРФ

Что может быть важнее людей, которые знают так много об этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? Дорогие главные люди Земли, с праздником!

Вы являетесь примером доблести и патриотизма, беззаветной любви к своей стране. Мы равняемся на вас. Ваши мудрые советы, подкрепленные жизненным опытом, сила и стойкость духа, мужество и преданность родной земле всегда были и остаются надежным ориентиром для молодого поколения.

С уважением, депутат Ярославской областной думы, секретарь обкома КПРФ Эльхан Мардалиев