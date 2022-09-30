В Ярославле завершился ремонт двора на улице Победы

Во дворе дома №19 на улице Победы в Ярославле завершился ремонт Фото: Мэрия Ярославля

Во дворе дома №19 на улице Победы в Ярославле завершился ремонт, который проходил в рамках губернаторского проекта «Наши дворы».

- Подрядная организация сработала оперативно и качественно. Это уже седьмой двор в Ленинском и Кировском районе, где ремонт завершен. В работе остается 13 объектов, — рассказала заместитель главы администрации Кировского и Ленинского районов по благоустройству Татьяна Смурыгина.

Во дворе заменили асфальт, сделали пешеходные зоны, оборудовали дополнительные парковочные места, установили игровое оборудование для детей и тренажеры.

Напомним, в текущем году по программе «Наши дворы» будет обустроено 106 дворовых территорий и 10 площадок для выгула собак.