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Общество30 сентября 2022 7:09

В Ярославле завершился ремонт двора на улице Победы

Жители ремонтом довольны
Полина Вачнадзе
Во дворе дома №19 на улице Победы в Ярославле завершился ремонт

Во дворе дома №19 на улице Победы в Ярославле завершился ремонт

Фото: Мэрия Ярославля

Во дворе дома №19 на улице Победы в Ярославле завершился ремонт, который проходил в рамках губернаторского проекта «Наши дворы».

- Подрядная организация сработала оперативно и качественно. Это уже седьмой двор в Ленинском и Кировском районе, где ремонт завершен. В работе остается 13 объектов, — рассказала заместитель главы администрации Кировского и Ленинского районов по благоустройству Татьяна Смурыгина.

Во дворе заменили асфальт, сделали пешеходные зоны, оборудовали дополнительные парковочные места, установили игровое оборудование для детей и тренажеры.

Напомним, в текущем году по программе «Наши дворы» будет обустроено 106 дворовых территорий и 10 площадок для выгула собак.