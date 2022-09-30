Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 6:35

В Ярославль приедут 100 беженцев из ДНР и ЛНР

На площади у вокзала Ярославль Главный ограничат остановку и стоянку машин
Полина Вачнадзе
На площади у вокзала Ярославль Главный вводится ограничения для автомобилистов

На площади у вокзала Ярославль Главный вводится ограничения для автомобилистов

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославль прибудет еще одна группа беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Приедут 100 человек, в том числе, 28 детей. Всех разместят в санатории "Сосновый Бор".

Поезд с вынужденными переселенцами прибудет на вокзал Ярославль Главный 9:20, в связи с чем уже с ночи пятницы там будут введены ограничения.

- С 23:00 30 сентября до 11:00 1 октября вводится временное ограничение остановки и стоянки автомобилей, - сообщили в пресс-службе мэрии города.