В Ярославль приедут 100 беженцев из ДНР и ЛНР

На площади у вокзала Ярославль Главный вводится ограничения для автомобилистов Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославль прибудет еще одна группа беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Приедут 100 человек, в том числе, 28 детей. Всех разместят в санатории "Сосновый Бор".

Поезд с вынужденными переселенцами прибудет на вокзал Ярославль Главный 9:20, в связи с чем уже с ночи пятницы там будут введены ограничения.

- С 23:00 30 сентября до 11:00 1 октября вводится временное ограничение остановки и стоянки автомобилей, - сообщили в пресс-службе мэрии города.