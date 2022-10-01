Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Ярославской области поздравляет ярославцев с Днем пожилого человека!

Почти 30 лет специалисты «Капитал МС» осуществляют организацию доступности медицинской помощи населению области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День пожилого человека - теплый и сердечный праздник. Мы чествуем наших родителей, наставников, земляков, которые создавали, защищали и сохраняли все, чем по праву гордимся. Этот день не просто дань уважения возрасту. Он служит символом единства и преемственности поколений.

Дорогие ярославцы! Примите самые искренние слова благодарности и признательности за ваш бесценный труд, силу духа. Вы - наша живая история, которой мы гордимся, пример высокой нравственности, жизненного оптимизма и духовной культуры. Спасибо вам за терпение, стойкость, мудрость, доброту!

Желаем вам здоровья, сил и бодрости духа. Пусть ничто не мешает вам наслаждаться жизнью и радоваться каждому новому дню. Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

С праздником! Всем мира и добра.

Почти 30 лет специалисты «Капитал МС» осуществляют организацию доступности медицинской помощи населению Ярославской области, контролируют качество предоставленных услуг и обеспечивают защиту прав застрахованных. Сотрудничество с медицинскими организациями, оперативное предоставление услуг, ответственное отношение к работе, системный подход в обслуживании и высокое качество сервиса - все это обеспечивает постоянный приток новых клиентов. Сегодня Ярославскому филиалу «Капитал МС» доверяют более 630 000 ярославцев.

Если вы застрахованы по ОМС в компании «Капитал МС», то занесите номер телефона, указанный на полисе ОМС, в телефонную книгу своего мобильного телефона, чтобы в любой момент иметь возможность связаться со страховым представителем компании и рассказать о своей проблеме при оказании медицинской помощи.

Позвонить в контакт-центр страховым представителям филиала ООО «Капитал МС» в Ярославской области можно в удобное для вас время. В часы работы филиала вам ответит сотрудник, находящийся в Ярославской области, в остальные часы - сотрудник федерального контакт-центра «Капитал МС». Также на сайте www.kapmed.ru вы можете получить подписку на бесплатный образовательный онлайн-курс «Как лечиться бесплатно», зайдя в раздел главной страницы сайта «Школа пациента». Уроков всего 5. Не ленитесь, пройдите обучение. Капитал МС напоминает: берегите свое здоровье, проходите профосмотры и диспансеризацию вовремя! Будут вопросы - звоните.

Адрес центрального офиса: г. Ярославль, ул. Советская, д. 30.

Телефон круглосуточного контакт-центра 8 800 100 76 03 (звонок по России бесплатный).

Лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 от 16.11.2018 года бессрочная. Реклама