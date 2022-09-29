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Общество29 сентября 2022 15:34

В Ярославле начали спиливать больные деревья

Работы продлятся до 31 октября
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле начали спиливать больные деревья

В Ярославле начали спиливать больные деревья

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 29 сентября, начали спиливать больные деревья. Опиловку проводят в Бутусовском парке. Работы продлятся до 31 октября.

— В парке проводится плановое омоложение деревьев. Совместно с департаментом окружающей среды Ярославской области в апреле были проведены обследования, по которым обнаружили, что 34 дерева заражены лубоедом и узкотелой златкой. Такие многолетние растения усыхают и представляют угрозу для жителей, — сказал первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

В 2023 году с городе начнется высадка молодых деревьев.