Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 14:50

Все мужчины Пошехонского района, находящиеся в запасе, получили повестки

Но на службу отправятся не все
Полина Вачнадзе
Военкомату сейчас важно актуализировать сведения о мужчинах, которые находятся в запасе. ФОТО: страница Николая Белова ВКонтакте

Военкомату сейчас важно актуализировать сведения о мужчинах, которые находятся в запасе. ФОТО: страница Николая Белова ВКонтакте

Глава Пошехонского района Николай Белов, пояснил, почему все военнообязанные мужчины района, находящиеся в запасе, получили повестки.

- Прибытие в военкомат совсем не означает отправку на военную службу, - успокоил жителей глава.

По закону, мужчины, которые находятся в резерве, должны периодически проходить проверку пригодности к службе. И сейчас военкомату особенно важно актуализировать сведения о тех, кто находится в запасе.

- После окончания службы поменялось многое. Изменилось семейное положение, место работы, адрес проживания и состояние здоровья. Идет проверка и тех, кто может быть освобожден от призыва по различным обстоятельствам. Поэтому, рекомендую взять с собой подтверждающие документы, например: справку об инвалидности, о хронических заболеваниях, справку о количестве детей, об опеке над приемными детьми или инвалидами 1 группы, - сообщил Николай Белов. – Прошу вашего понимания, что самым важным для работников военкомата является необходимость обновить контакты с нашими резервистами и получить от них достоверную информацию. Прошу сохранять спокойствие и выдержку.