На ремонт кабинетов в ярославской детской поликлинике №3 потратили восемь миллионов рублей

Обновили весь третий этаж медучреждения Фото: Правительство Ярославской области

В ярославской детской поликлинике №3 на Тутаевском шоссе закончили ремонт третьего этажа.

Почти восемь миллионов было выделено на обновление врачебных кабинетов - онколога, уролога, хирургический блок с операционными, рентген и дневной стационар. В первую очередь, восстанавливали крышу и помещения, которые пострадали от протечек.

– Работы мы завершили вовремя. Поменяли окна и двери, сделали козырьки, починили крышу, обновили стены и полы, реконструировали инженерные сети и установили новую сантехнику. Теперь здесь приятно находиться и работать, – сообщила главный врач поликлиники №3 Ирина Комарова. – Мы постарались создать комфортную среду для наших маленьких пациентов, сделать максимально все возможное, чтобы поликлиника им запомнилась не только стрессом от похода к доктору, но и удобством нахождения в этих стенах.