Ярославские спортсменки завоевали медали на международных и всероссийских соревнованиях по акробатике

На турниры приехали около 400 участников Фото: Правительство Ярославской области

Ярославские спортсменки завоевали медали на соревнованиях по спортивной акробатике. На всероссийском турнире девушки завоевали золото и серебро, а на международном – золото и бронзу в своих возрастных группах.

Соревнования проходили в республике Башкортостан, куда приехали около 400 участников. Среди них были представители Армении, Беларуси, Казахстана и 12 регионов России.

- От нашего региона в турнирах участвовали шесть спортсменок: Динара Айсина, Устина Маврычева, Мария Федюнина, Анжелика Иванова, Ева Панфилова и Валерия Пославская, - сообщили в правительстве Ярославской области.