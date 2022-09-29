В Ярославле сотрудник полиции не дал мужчине перевести деньги мошенникам

В Ярославле 28 сентября сотрудник полиции сумел предотвратить телефонное мошенничество Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 28 сентября сотрудник полиции сумел предотвратить телефонное мошенничество. Во время профилактического мероприятия в одном из торговых центров города участковый заметил мужчину. Он стоял у банкомата, говорил по телефону и заметно нервничал. Несколько раз ярославец подходил к банкомату, отходил от него, в итоге снова подошел и достал деньги.

- По поведению гражданина участковый понял, что тот говорит с мошенниками. Мужчина рассказал, что ему позвонили якобы сотрудники Центробанка и переключили на Следственный комитет. Там пояснили, что злоумышленники по доверенности пытались снять его деньги, после убедили взять кредит в 900 тысяч рублей, чтобы перевести их на «безопасный» счет. Ярославец уже оформил кредит и хотел совершить перевод, - пояснили в пресс-службе УВМД по Ярославской области.

Как оказалось, этот перевод должен был стать вторым – первый он сделал в другом банкомате на улице Большая Федоровская. Мошенникам мужчина отдал 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает: будьте бдительны! Если вам поступил телефонный звонок и неизвестные под любым предлогом пытаются убедить совершить какие-либо манипуляции с денежными средствами, будьте уверены – вам звонят мошенники! Немедленно прекратите разговор – это позволит вам сохранить ваши сбережения и обезопасить себя от оформления кредитов.

Перезвоните в банк сами или обратитесь лично в отделение финансового учреждения, по всем интересующим вас вопросам.

Ни представители банков, ни правоохранительных структур никогда не просят граждан о содействии в своей работе путем переводов денежных средств куда-либо!

Ни в коем случае не выполняйте никаких указаний по телефону.