В Рыбинске 30 сентября можно сдать неисправную технику на утилизацию Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске завтра, 30 сентября, все желающие могут сдать на утилизацию свою неисправную технику. Пункт прием будет располагаться на парковке за Дворцом спорта «Полет», электронику можно будет принести в 13 до 14 часов.

-Привезти на утилизацию можно некрупную бытовую технику, например, СВЧ-печь, пылесос, мелкую бытовую технику: фены, тостеры и прочее, ручной строительный инструмент, процессоры и мониторы, - сообщили в администрации Рыбинска.

В рамках акции «Электросубботник» также собирают использованные батарейки и аккумуляторы. Отнести их можно в один торговых центров или магазинов, где установлены специальные контейнеры.

- ТЦ «Екатерининский пассаж», улица Ломоносова, дом № 2;

- ТЦ «Александрия», улица Крестовая, дом № 102;

- магазин «Магнит», улица Приборостроителей, дом № 3а;

- магазин «Магнит», улица Гагарина, дом № 25;

- магазин «Магнит», улица Рокоссовского, дом № 6.