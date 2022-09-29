Ярославский омбудсмен и военком проведут совместный прием

Омбудсмен и военком проведут совместный прием ярославцев по вопросам частичной мобилизации. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Завтра, 30 сентября, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин и военный комиссар региона Игорь Гостев проведут совместный прием по частичной мобилизации. Вопросы также можно будет задать директору департамента региональной безопасности Михаилу Соловьеву.

Прием продлится с 15:00 до 17:00 и на него необходимо предварительно записаться. Звонки ярославцев принимают по телефону 8(4852)78-60-32.

Прием пройдут по адресу Ярославль, улица Революционная,28.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области открыта «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации

Рассказываем, как обратиться к уполномоченному (подробнее)

В ярославском ОНФ рассказали, куда обращаться тем, кого ошибочно призвали на службу

Можно позвонить или отправить сообщение (подробнее)