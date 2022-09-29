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Общество29 сентября 2022 10:29

Ярославский омбудсмен и военком проведут совместный прием

На прием по вопросам частичной мобилизации необходимо записаться заранее
Полина Вачнадзе
Омбудсмен и военком проведут совместный прием ярославцев по вопросам частичной мобилизации. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Омбудсмен и военком проведут совместный прием ярославцев по вопросам частичной мобилизации. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Завтра, 30 сентября, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин и военный комиссар региона Игорь Гостев проведут совместный прием по частичной мобилизации. Вопросы также можно будет задать директору департамента региональной безопасности Михаилу Соловьеву.

Прием продлится с 15:00 до 17:00 и на него необходимо предварительно записаться. Звонки ярославцев принимают по телефону 8(4852)78-60-32.

Прием пройдут по адресу Ярославль, улица Революционная,28.

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