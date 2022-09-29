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Общество29 сентября 2022 11:10

В Ярославле установили контейнеры для сбора старой одежды

Рассказываем, где одежду и текстиль принимают на переработку
Полина Вачнадзе
В Ярославле установили специальные контейнеры, в которых можно оставить старую одежду и текстиль. ФОТО: Департамент охраны окружающей среды ЯО ВКонтакте

В Ярославле установили специальные контейнеры, в которых можно оставить старую одежду и текстиль. ФОТО: Департамент охраны окружающей среды ЯО ВКонтакте

В Ярославле установили специальные контейнеры, в которых можно оставить старую одежду и текстиль. После все эти изделия отправятся на переработку в Ивановскую область, сообщили в ярославском департаменте охраны окружающей среды.

Контейнеры находятся по трем адресам:

- на улице Труфанова, 30,

- на проспекте Фрунзе, 56В,

- на улице Дорожной, 6А (ТРК «Ярославский Вернисаж» с 10:00 до 22:00).

Принимают старую одежду, текстиль, носки и трикотажные изделия. Перед тем, как принести вещи, их нужно постирать и проверить карманы.

Нельзя сдавать капроновые колготки, обувь и сумки, кружевное белье, пуховые одеяла и подушки, пуховые пальто и куртки, изделия из кожи и меха, влажные и заплесневелые вещи, а также одноразовые маски.