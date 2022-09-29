В Ярославле создадут документ, регламентирующий работу уличных художников

В мэрии Ярославля прошел градостроительный совет, на котором обсудили работу уличных художников Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Ярославля прошел градостроительный совет, на котором обсудили работу уличных художников. Нельзя не признать, что граффити становятся заметной частью городской среды, однако, слишком много споров и разногласий вызывают рисунки на здания.

В итоге в мэрии были вынуждены обсудить порядок согласования нанесения надписей и изображений на стены. Документ, который будет разработан, поможет сохранить внешний архитектурный облик застройки Ярославля, а также регламентировать тематику граффити. Они должны популяризировать известных личностей, исторические события, науку, спорт и искусство. При этом рисунки запрещено наносить на объекты культурного наследия, кроме установленных на них временных конструкций на период консервации или реставрации.

- Документ вводит исчерпывающий список оснований для отказа в согласовании дизайн-проекта и дает возможность создания зон свободного творчества — подобные места могут быть центрами притяжения творческих людей и дополнительными общественными пространствами, — рассказал главный архитектор города Артем Цымбалов.

Порядок согласования нанесения надписей и изображений на внешние поверхности зданий в городе позволит урегулировать отношения между владельцами недвижимости, художниками и органами власти.

Для согласования нанесения изображений заинтересованное лицо должно обратиться в Департамент градостроительства, после чего дизайн-проект граффити будет рассматриваться на градостроительном совете.