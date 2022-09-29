В Ярославской области 29 сентября от коронавируса умерли два человека

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В Ярославской области, по данным оперштаба на 29 сентября, от коронавируса скончались два человека. Число умерших с начала пандемии выросло до 2 834 человек.

За сутки заразились COVID-19 347 жителей области, в том числе глава региона Михаил Евраев. О своей болезни губернатор сообщил в Telegram-канале. С начала пандемии диагноз «коронавирус» был поставлен 176 672 ярославцам.

За минувшие сутки госпитализации понадобилась 30 пациентам.

Заболели в России: 20 948 470 (+38 739)

Умерли в России: 387 163 (+109)