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Спорт29 сентября 2022 8:23

«Локомотив» в Ярославле проиграл нижегородскому «Торпедо»

Матч закончился со счетом 1:3
Полина Вачнадзе
"Локомотив" уступил "Торпедо" из Нижнего Новгорода

"Локомотив" уступил "Торпедо" из Нижнего Новгорода

Фото: Александр Погорелов

Вчера, 28 сентября, ярославский «Локомотив» у себя дома проиграл нижегородской команде «Торпедо». Мачт закончился со счетом 3:1 в пользу гостей.

На 14-ой минуте игры открыл счет «железнодорожник» Максим Шалунов, но на 35-ой минуте игрок «Торпедо» Николай Коваленко его сровнял. Гостям понадобилось меньше 10 минут, чтобы выйти вперед – здесь отличился Михаил Орлов, а Кирилл Воронин на 56-ой минуте игры закрепил позицию гостей.

В пятницу, 30 сентября», «Локомотив» на льду «Арены-2000» примет череповецкую «Северсталь».