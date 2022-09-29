«Локомотив» в Ярославле проиграл нижегородскому «Торпедо»

"Локомотив" уступил "Торпедо" из Нижнего Новгорода Фото: Александр Погорелов

Вчера, 28 сентября, ярославский «Локомотив» у себя дома проиграл нижегородской команде «Торпедо». Мачт закончился со счетом 3:1 в пользу гостей.

На 14-ой минуте игры открыл счет «железнодорожник» Максим Шалунов, но на 35-ой минуте игрок «Торпедо» Николай Коваленко его сровнял. Гостям понадобилось меньше 10 минут, чтобы выйти вперед – здесь отличился Михаил Орлов, а Кирилл Воронин на 56-ой минуте игры закрепил позицию гостей.

В пятницу, 30 сентября», «Локомотив» на льду «Арены-2000» примет череповецкую «Северсталь».