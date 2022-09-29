Ярославские призывники останутся в регионе до 10 октября

До 10 октября отправок ярославских призывников не планируется Фото: Мария ЛЕНЦ

По распоряжению Генерального штаба РФ Ярославская область находится во второй очереди отправки мобилизованных к местам прохождения службы. Об этом информационному центру «Берега» сообщил военный комиссар Тутаевского района Михаил Виноградов.

- До 10 октября никаких отправок пока проводить не планируем, - пояснил военком.

Он уточнил, что в первую очередь подлежат частичной мобилизации мужчины до 35 лет, ранее отслужившие и имеющие военно-учетную специальность.

- Сейчас военному комиссариату достаточно людей для того, чтобы спокойно выполнять поставленные задачи. Сказать, что у нас не хватает людей и мы будем ходить по квартирам, хватать кого-то в магазинах и направлять на призыв по частичной мобилизации, нельзя. Такого в Тутаевском районе нет, - уточнил Михаил Виноградов.