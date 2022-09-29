Военком Тутаевского района рассказал, где будет проходить подготовка мобилизованных и можно ли их навещать

Месяц мобилизованные ярославцы будут находиться в учебном центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военный комиссар Тутаевского района Михаил Виноградов в информационном центре «Берега» ответил на вопросы, касающиеся частично мобилизации. В частности, он рассказал, где будут находиться мобилизованные мужчины.

- Месяц – совсем недалеко, здесь в учебном центре одного из воинских формирований. Они не находятся в изоляционном состоянии, с ними можно будет общаться, в том числе, в определенное время на КПП учебного центра. Родственники могут доставить что-то дополнительно к тому, что уже собрали, - пояснил Михаил Виноградов.

С собой, по словам Тутаевского военкома, битком набитые рюкзаки брать не нужно – мобилизованным все необходимое будет выдано в порядке вещевого обеспечения.

Прокомментировал Михаил Михайлович и памятку, которая сейчас распространяется по ярославским пабликам. В ней указан большой список вещей – они, якобы, должны быть у каждого мужчины, призванного в рамках частичной мобилизации.

- Мне не очень понравилось, как интерпретировали этот список некоторые наши земляки в своих комментариях. Дело в том, что мы очень активно работаем с ребятами, кого отправляем добровольно на специальную военную операцию с 4 апреля. После их возвращения домой, я с каждым из них общаюсь и прошу сказать, что нужно молодому человеку, если он попадает на передовую. Это написано рукой тех ребят, которые приобрели боевой опыт. Этот список оптимизирован и выдается только в рекомендательном характере, только тем, кто отправляется сразу на передовую на краткосрочный контракт. Наших земляков, которые будут призываться на частичную мобилизацию, этот список не касается, - сказал военный комиссар Тутаевского района.