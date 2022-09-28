Жительница Ярославля совершила 25 покупок с чужой кредитки Фото: Александр ГЛУЗ

В Ярославле 57-летняя местная жительница обвиняется по статье «Кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину».

В феврале текущего года женщина нашла чужую кредитку у ТЦ «Рио». После этого она отдала найденное своему бывшему мужу, сказав, что это ее собственная карта, и попросила купить ей разные товары, оплатив этой кредиткой. Следующие два дня мужчина совершил 25 покупок в аптеках и продуктовых магазинах для бывшей супруги. Общая сумма потраченного – 37 тысяч рублей.

- Вину в совершении преступления подсудимая признала, но причиненный ущерб возместить не смогла. Подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.