Использование животных в культурно-зрелищных целях без лицензии незаконно

В Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в сентябре 2022 года поступило обращение гражданки, в котором сообщалось, что индивидуальным предпринимателем на территории города Ярославля содержатся кролики в неудовлетворительном состоянии, а также они находятся в свободном контакте с посетителями.

Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 года № 1937.

Должностными лицами Управления неоднократно (в июне, июле, августе 2022 года) по заявлению данного индивидуального предпринимателя проводились выездные оценки соответствия соискателя лицензионным требованиям при осуществлении деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах по месту нахождения животных.

По результатам проверок Управления установлено несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям. Таким образом, индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность без лицензии.

В целях профилактики угрозы причинения вреда охраняемым законом ценностям, в соответствии со ст. 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.