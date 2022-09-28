В Ярославской области на ремонт поликлиники Борисоглебской больницы потратили 10 миллионов рублей

Еще 10 миллионов больница получила на внутренние работы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области практически закончился капитальный ремонт Борисоглебской центральной районной больницы. На работы было выделено 10 миллионов рублей.

На замену окон, дверей, а также обновление стен и потолков ушла большая часть денег – 8,5 миллионов рублей.

– Также отремонтирована кровля, – сообщил главный врач ЦРБ Роман Насыров. – Частично обновлены водостоки и снегозадержатели. Работы шли в хорошем темпе, успели все сделать до прихода дождей.

Помимо этого, больнице выделили еще 10 миллионов рублей на обновление пола, помещения под тяжелое оборудование и части кабинетов для приема пациентов.