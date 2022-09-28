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Общество28 сентября 2022 14:12

В Ярославской области на ремонт поликлиники Борисоглебской больницы потратили 10 миллионов рублей

Еще 10 миллионов больница получила на внутренние работы
Анастасия ГОЛУБЕВА
Еще 10 миллионов больница получила на внутренние работы

Еще 10 миллионов больница получила на внутренние работы

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области практически закончился капитальный ремонт Борисоглебской центральной районной больницы. На работы было выделено 10 миллионов рублей.

На замену окон, дверей, а также обновление стен и потолков ушла большая часть денег – 8,5 миллионов рублей.

– Также отремонтирована кровля, – сообщил главный врач ЦРБ Роман Насыров. – Частично обновлены водостоки и снегозадержатели. Работы шли в хорошем темпе, успели все сделать до прихода дождей.

Помимо этого, больнице выделили еще 10 миллионов рублей на обновление пола, помещения под тяжелое оборудование и части кабинетов для приема пациентов.