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Происшествия28 сентября 2022 12:20

В Ростовском районе будут судить подростков, которые угнали чужой автомобиль

Они похитили машину со стоянки
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ростовском районе будут судить подростков, которые угнали чужой автомобиль

В Ростовском районе будут судить подростков, которые угнали чужой автомобиль

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ростовском районе 16-летний и 18-летний местные жители обвиняются по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».

В июне текущего года подростки в поселке Семибратово увидели автомобиль на стоянке и решили его похитить. Они вытолкали машину на проезжую часть, завели ее двигатель, сели в чужой автомобиль и уехали. Материальный ущерб 21-летнему хозяину транспорта – 40 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.