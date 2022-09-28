В Ростовском районе будут судить подростков, которые угнали чужой автомобиль Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ростовском районе 16-летний и 18-летний местные жители обвиняются по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».

В июне текущего года подростки в поселке Семибратово увидели автомобиль на стоянке и решили его похитить. Они вытолкали машину на проезжую часть, завели ее двигатель, сели в чужой автомобиль и уехали. Материальный ущерб 21-летнему хозяину транспорта – 40 тысяч рублей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.