В Ярославле мужчина, угрожая местной жительнице, похитил ее сотовый телефон

Он признался в содеянном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Заволжского района Ярославля обратилась 36-летняя местная жительница. Она рассказала, что на Красноборской улице на нее напал неизвестный мужчина, и, угрожая предметом похожим на пистолет, похитил сотовый телефон. Сумма ущерба – около 17 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 31-летний неработающий мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

- Похищенное изъято. Полицией Заволжского района возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.