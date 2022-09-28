Жительница отдала мошенникам более 2,5 миллионов рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославле 49-летняя жительница Дзержинского района обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что женщина стала жертвой мошенников, и для того, чтобы сохранить свои деньги, ей нужно перевести их на «безопасный счет».

- Женщина не стала проверять поступившую информацию и выполнила все указания звонивших: сняла с банковских счетов более 2 миллионов рублей и перевела их по указанным неизвестными реквизитам, оформила два кредита по 200 тысяч рублей и также перевела на указанные счета. Ущерб составил более 2,5 миллионов рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».