В Ярославской области потеплеет до +18 градусов

В Ярославской области потеплеет, но будет дождливо Фото: Артем КИЛЬКИН

В Центре «Фобос» рассказали, какой будет погода в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, очень скоро в Ярославской области потеплеет. Но фронтальная волна – массив чрезвычайно мощной кучево-дождливой облачности, принесет с собой не только тепло, но и дожди.

Сегодня днем переменная облачность, сильный дождь, +5..+7, ветер восточный, сильный, порывы до 14 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером - небольшой дождь. Ближайшей ночью переменная облачность, небольшой дождь, температура +5..+7.

29 сентября также переменная облачность, небольшой дождь; ночью +5..+7, днем +7..+9, ветер слабый.

30 сентября небольшой дождь, возможна гроза; ночью +5..+7, днем +12..14, ветер юго-восточный, умеренный.

1 октября небольшой дождь; ночью +10..12, днем +15..17, ветер юго-восточный, умеренный.

2 октября ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью +14..16, днем +16..18, ветер юго-западный, умеренный.