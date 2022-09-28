Ярославский ОНФ получил более полутора сотен обращений по частичной мобилизации

Помощь вместе с ОНФ оказывает юрист Аппарата уполномоченного по правам человека в регине. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Сотрудники ОНФ по Ярославской области продолжают принимать обращения ярославцев, которые считают, что их мобилизовали ошибочно. В некоторых случаях оказывается, что это действительно так.

- Обращений по частичной мобилизации уже более полутора сотен! Продолжаем работать, - говорят в ОНФ. И рассказывают истории ярославцев, которые пришли к ним за консультацией.

Например, сейчас работают по обращению 41-летнего жителя Рыбинского района. У мужчины хронический панкреатит, заболевание печени, постоянные боли и необходимость придерживаться жесткой диеты. Но ему, несмотря на диагноз, все равно пришла повестка.

Как и слесарю предприятия оборонно-промышленного комплекса.

- В военкомате Угличского и Мышкинского районов ему сказали, что брони нет, назначили дату, когда нужно явиться в пункт сбора. Мы порекомендовали молодому человеку обратиться в отдел кадров. Оказалось, что его фамилия есть в списке забронированных. Казус разрешился, - рассказали в ОНФ.

Останется дома и 62-летний майор запаса. У мужчины есть проблемы со здоровьем и в ОНФ рекомендовали ему принести на медкомиссию все документы это подтверждающие.

Центр содействия ошибочно призванным на службу работает по адреса Ярославль, улица Свободы 87А, офис 105. Сообщение можно направить по электронке: 76region@onf.ru.

Также в Ярославской области начал работать чат-бот в Telegram, где можно описать свою проблему и сообщение передадут в компетентные органы.

Вопросы принимают и на «горячей линии» по частично мобилизации. Чтобы получить консультацию, нужно позвонить по номеру 122.