В школах Ярославля детей начали кормить пельменями

В некоторых школах Ярославля детей кормят пельменями - не все родители "за". ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В нескольких школах Ярославля детям на завтрак или полдник стали давать пельмени. Об этом непривычном для школьного меню блюде в группе «Подслушано в Ярославле» рассказали родители учеников. По словам участников группы, пельменями кормят в 10, 11, 12, 27, 36, 40, 55, 72, 74, 80 83 и 87 школах города.

Мнения как детей, так и родителей разделились: кто-то считает, что такой едой не должны кормить учеников, другие думают, что ничего страшного в блюде нет, тем более, если детям оно нравится.

- У меня ребенок ел, сказал, что вкусно. А уж мой привереда в еде тот еще, - пишет Оксана В.

- Пельмени цветные раз в две недели, ребенок ест на удивление, - комментирует пост Таня К.

- Один раз давали, дети очень довольны. Наш класс оценил и говорят, очень вкусно, - поддерживает идею Оксана В.

Ярые противники пельменей в школьном меню считают, что лучше придерживаться традиционных для учебного заведения блюд.

- Ничего нормального что ли не приготовить: кашу, омлет, макароны с сыром, с яйцом, с сосиской, творожную запеканку. Выбор есть, - считает Екатерина С.

Другие родители жалуются, что пельмени не самого лучшего качества и есть их дети отказываются наотрез.